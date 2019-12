Nabilla Benattia : bientôt star d'une nouvelle télé-réalité ?

Révélée grâce aux Anges en 2013, Nabilla Benattia a ensuite été la star de deux émissions de télé-réalité Allô Nabilla qui a eu plusieurs saisons entre 2013 et 2014 puis Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas en Australie diffusée en 2017. Depuis, Nabilla et son mari Thomas Vergara se sont éloignés des plateaux et ont emménagé à Dubaï. Leur fils Milann est né le 11 octobre dernier. Aux dernières nouvelles, Nabilla Benattia n'était plus très chaude à l'idée de faire de la télé-réalité. "J'ai passé l'âge de vivre dans un appart avec des inconnus. Et d'aller dans une petite pièce pour aller me confesser (...) Je n'ai plus besoin de télé" confiait-elle à Paris Match cet été.