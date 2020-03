Love Island France : Nabilla Benattia présentatrice, qu'en ont pensé les internautes ?

11 candidats ont accepté de participer à l'aventure Love Island France. Leur but ? Trouver l'amour et espérer remporter la somme de 50 000 euros, mais tout ne sera pas aussi facile pour eux car leur expérience sera contrôlée par les téléspectateurs. Eh oui, ces derniers vont décider des départs, des rendez-vous amoureux ou encore des couples. "Quatre fois par semaine, à la fin des épisodes, les personnes qui regardent l'émission vont avoir la possibilité de voter sur différentes choses", a expliqué Thomas Dubois, responsable des créations non fictionnelles d'Amazon France, à Europe 1.

Les internautes conquis par Nabilla Benattia

En revanche, le public n'a pas eu l'occasion de voter dans le premier épisode : ce sont les célibataires qui ont choisi eux-même leur binôme, qui pourra changer au fur et à mesure. Nous avons donc Louna et Jimmy, Bilal et Pauline, Logan et Léa, Tristan et Angèle, Raynande et Jérémy... et Sarra, la dernière arrivée. Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir les premiers pas de Nabilla Benattia en tant que présentatrice, ou plutôt en tant que maîtresse de cérémonie. Une toute nouvelle expérience pour l'ancienne star de télé-réalité devenue influenceuse.

Alors, Nabilla, qui a dénoncé la mauvaise image de la télé-réalité en France, a-t-elle convaincu la majorité des internautes ? La réponse est oui ! Certains se sont montrés agréablement surpris de son talent : "Je suis vraiment fière de toi @Nabilla", "@Nabilla pari gagné ma belle. Tu es parfaite en animatrice, naturelle comme dans la vie", "@Nabilla première de @LoveIslandFR et je suis conquise", "Trop fier de ma poupée @Nabilla ! Elle a dead çaaaaa", "Nabilla dans Love Island, c'est une queen", peut-on lire sur Twitter. Vivement la suite de Love Island !