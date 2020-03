Love Island : comment fonctionne l'émission de télé-réalité avec Nabilla Benattia ?

Après Les Princes et les princesses de l'amour, La Villa des Coeurs Brisés ou encore Love is Blind (sur Netflix), place à la nouvelle émission de romance signée Amazon Prime Video. Love Island est en réalité un programme britannique, décliné aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et en Hongrie, et pour sa version française, les règles ne changent pas : l'aventure se poursuit quasiment en temps réel pour permettre aux téléspectateurs de décider des histoires.

Le public prend le contrôle de Love Island

Eh oui, vous allez pouvoir influencer l'expérience comme vous le souhaitez : "C'est le public qui va décider de tout, des départs et des arrivées, en direct. D'habitude, on a l'impression que tout est contrôlé dans les programmes, là, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand...", a confié Nabilla Benattia, la présentatrice de Love Island, en interview avec Melty. Le public aura donc le contrôle sur les éliminations, des couples ou encore des rendez-vous.

"Quatre fois par semaine, à la fin des épisodes, les personnes qui regardent l'émission vont avoir la possibilité de voter sur différentes choses. Ces votes seront ouverts quatre fois par semaine à la fin de l'épisode. Ensuite, ce sont des votes flash : pendant une heure, les utilisateurs pourront aller sur l'application Amazon Prime Video afin de voter", explique Thomas Dubois, responsable des créations non fictionnelles d'Amazon France, à Europe 1.

"On tourne la veille pour le lendemain"

Comme dit plus haut dans cet article, Love Island a la particularité d'être tourner et d'évoluer en direct : "On tourne la veille pour le lendemain. L'épisode commence à être monté dans l'après-midi ; il y a une première version de l'épisode en fin de soirée ; durant toute la nuit, l'épisode est monté ; le matin, nous voyons une nouvelle version et ensuite, elle passe par tous les aspects techniques pour pouvoir être en ligne en début de soirée sur Prime Video France."

Thomas Dubois précise ensuite : "La partie interactivité est poussée à son maximum par rapport aux autres versions à l'étranger : quatre votes, c'est plus que ce que l'on peut trouver en Angleterre." L'objectif est "d'offrir une franchise puissante à nos membres Prime afin qu'ils aient une expérience consommateur qui soit la meilleure, en ayant une partie prenante dans l'histoire."