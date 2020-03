Les apprentis aventuriers 5 : W9 annonce l'arrêt du tournage à cause du Coronavirus

Les nouvelles consignes de sécurité pour lutter contre le Coronavirus ont été données par le Président de la République, Emmanuel Macron, ce lundi 16 mars 2020. Le confinement est donc lancé ! Il durera 15 jours minimum et pendant ce temps, seuls les déplacements de son domicile à son lieu de travail (si le télétravail n'est pas possible), pour des achats de première nécessité, la garde des enfants ou des personnes fragiles, voir un professionnel de santé ou encore pour de l'exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement sont autorisés. Il faut pour cela être munis d'une attestation.

Le tournage des Apprentis aventuriers 5 suspendu

En plus de toutes ces règles, les chaînes télé prennent elles aussi des mesures radicales. TF1 a par exemple suspendu le tournage de Demain nous appartient et de la saison 5 de Ninja Warrior, France 2 celui de Un si grand soleil, France 3 de Plus Belle la vie et M6 de la nouvelle saison de Pékin Express.

Mais ce n'est pas tout car nous venons d'apprendre que W9 a interrompu le tournage de Les apprentis aventuriers 5 qui avait à peine commencé : "Suite aux mesures gouvernementales, le tournage en Thaïlande de l'émission #LesApprentisaventuriers doit s'interrompre. Nos priorités sont la sécurité et le retour des participants et des équipes." En plus du départ de Moundir, la saison 5 de l'émission d'aventure se complique encore.