Moundir arrête Moundir et les apprentis aventuriers : découvrez les raisons de son départ

"Il est temps pour moi de vous dire au revoir"

Sur Instagram, Moundir a confirmé son départ de Moundir et les apprentis aventuriers avec un très long message : "Voilà les amis, une page faite de belles rencontres et de moments inoubliables se tourne. Ce fut une aventure extraordinaire que j'ai partagé avec vous, chers fidèles des apprentis aventuriers, je vous adresse du fond du coeur un immense merci ! Ce fut également une aventure personnelle lumineuse et inspirante, j'ai vécu quatre années magnifiques à observer, comprendre, apprendre et aimer un métier qui me passionne tellement."

Il poursuit : "Je ne saurai suffisamment vous remercier de m'avoir procuré ce sentiment que ressent un animateur quand une émission marche aussi fort. Ce succès vous revient entièrement ainsi qu'à tous les candidats qui ont contribué à l'épanouissement du programme, grâce à leur personnalité et leur dépassement dans l'aventure. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt."