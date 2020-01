Moundir hospitalisé suite à sa blessure dans Danse avec les Stars : "La douleur est insupportable"

Participer à Danse avec les Stars peut être plus dangereux qu'il n'y paraît. Au fil des saisons, plusieurs célébrités ont été blessées. Parmi elles ? Moundir. Rapidement éliminé dans DALS 10 en octobre, l'ex-candidat de Koh Lanta devenu animateur notamment dans Moundir et les apprentis aventuriers a fait une chute lors des répétitions. Pas de chance pour lui, il a été blessé au niveau d'un tibia sur lequel il avait été déjà blessé il y a plus de 20 ans après un accident de scooter. Le 25 décembre dernier, Moundir expliquait avoir été opéré suite à cette blessure. Et il semble avoir bien du mal à s'en remettre.

De nouveau hospitalisé

C'est sur Instagram Stories que Moundir a donné des nouvelles de son état de santé et elles ne sont pas vraiment rassurantes. Visiblement mal en point, il a expliqué à ses followers avoir été de nouveau hospitalisé, en urgence. "La douleur est tellement intense. De retour à l'hôpital, on va passer au bloc opératoire. La douleur est insupportable" explique-t-il, ajoutant qu'il a un "gros oedème" au niveau de la cheville. "Le trajet en ambulance a été terrible. Ça fait 15 jours que je souffre avec une fracture au tibia." ajoute l'animateur qui tente quand de "relativiser pour ceux qui ont pire". "Je n'ai pas le droit de me plaindre car d'autres vivent de plus grandes souffrances. Prenez soin de vous" confie-t-il. On lui souhaite beaucoup de courage et un rapide rétablissement.