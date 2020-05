Marine El Himer (Les Princes) sur sa rupture avec Julien Guirado : "Il faut qu'il se soigne"

Les jumelles El Himer sont pas mal au centre des discussions en ce moment. D'un côté, on a Océane, devenue la cible des internautes depuis son bisou avec Benjamin Samat et son altercation avec Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes, et d'un autre, on a Marine qui vient de se séparer de Julien Guirado. Une rupture assez surprenante puisque les deux candidats sont repartis fiancés des Princes et les princesses de l'amour 3. Leur relation mouvementée est donc terminée, mais que s'est-il passé ?

"Ce n'était pas des petites gifles"

Dans une interview avec Gossip Room, Marine El Himer confie avoir été détruite psychologiquement à cause de cette relation et laisse entendre que Julien Guirado avait tout d'un pervers narcissique : "Il m'a fait perdre confiance en moi, m'a rabaissée psychologiquement et mentalement."

Gauthier, le frère de Marine, lui est allé encore plus loin en affirmant que l'ex de Martika Caringella s'est montré violent avec sa soeur : "C'est juste un gros con*ard qui frappe les femmes. Nous, on voyait qu'elle était mal, elle avait maigri du visage... Elle qui était toujours joyeuse était devenue aigrie, elle s'énervait tout le temps et on ne comprenait pas. Quand je l'ai su, j'ai voulu le détruire. Et d'après ce que Marine m'a dit, et j'ai vu les photos aussi, ce n'était pas des petites gifles", a-t-il balancé sur Instagram.

Julien Guirado confirme, Marine El Himer réagit

Après ces révélations fracassantes, Julien Guirado a pris la parole : "Dans tout ce qui a été dit, il y a des vérités, oui j'ai eu des gestes déplacés, oui je suis allé trop loin. Oui, vis-à-vis de Marine, j'ai fait des choses qu'on ne doit pas faire. Et je m'en excuse auprès de tout le monde. Je suis en train de me soigner pour gérer mon impulsivité. Il n'y a rien d'excusable, ni tolérable dans ce que j'ai fait. Mes vieux démons m'ont rattrapé à un moment. Je sais que je n'avais pas à faire ça, je sais que je n'avais pas à m'emporter. (...) J'aime Marine, et le premier qui est triste et déçu, c'est moi. J'essaye d'aller mieux. Je m'excuse tous les jours, deux mille fois. Je sais que ce n'est pas suffisant."

Marine El Himer a ensuite confirmé que l'impulsivité de son ex est à l'origine de leur rupture : "Il n'y a pas eu que du mauvais dans notre relation. Oui, Julien a un problème et indirectement, ce n'est pas de sa faute. C'est quelque chose qu'il a en lui et il faut qu'il se soigne. Malgré cela, il y a beaucoup de sentiments. Ça me fait vraiment mal au coeur cet acharnement. On ne mérite pas ça (...) Julien se fait soigner et il n'y a pas de honte à ça. Je le félicite." Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Julien Guirado ait accusé de ce genre de choses.