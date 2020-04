Océane (Les Marseillais) réagit encore aux critiques : "Je n'ai pas l'habitude d'être détestée"

"Je suis la bonne amie de tout le monde"

Alors que la situation s'est enfin apaisée entre Alix, Benjamin Samat et Océane El Himer dans Les Marseillais aux Caraïbes, sur W9, l'ex-prétendante des Princes et les princesses de l'amour continue de recevoir pas mal de critiques sur Twitter. Son bisou avec Benjamin Samat et son attitude provocatrice avec Alix ont dû mal à passer auprès de certains internautes : "Je m'en suis pris plein la gueule, je l'ai mal vécu, c'est vrai. Je n'en dormais même plus la nuit", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

Océane El Himer a expliqué ensuite : "Je lisais tout. C'est des choses que je prends à coeur, bien sûr, je n'ai pas l'habitude d'être détestée. Je suis la bonne amie de tout le monde, je rigole avec tout le monde. Ce n'est pas du tout l'image que je souhaitais refléter de la mauvaise personne, de la fille facile qui fait des choses avec des mecs en couple mais alors pas du tout !"

"Je suis vraiment une fille bien"

Mais la soeur jumelle de Marine a aussi provoqué la foudre de quelques Twittos en affirmant ne pas être la raison de la rupture de Benjamin Samat et Alix, d'y avoir seulement contribué : "Je me respecte, je ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Même si en embrassant Benji, on pense que je n'ai pas respecté son couple, ce n'est pas le cas. (...) Ce n'est pas embrassant un mec en couple que ça fait d'une femme une garce. Je suis vraiment une fille bien. (...) Je ne suis pas responsable de leur rupture. Autrement, c'est que leur couple n'était vraiment pas solide", a avoué Océane en interview avec PRBK.