Océane (Les Marseillais) insultée après sa réaction face à Alix : sa soeur Marine la défend

Benjamin Samat et Océane El Himer sont devenus les nouvelles cibles préférées des internautes ! L'arrivée d'Alix dans Les Marseillais aux Caraïbes a déclenché un vrai raz-de-marée d'insultes sur Twitter... surtout envers la soeur jumelle de Marine, qui a embrassé au calme Benjamin alors qu'il était en couple. Certains Twittos n'ont surtout pas kiffé qu'elle se trouve des excuses face à Alix. On vous passe les insultes mais Océane ne fait pas vraiment l'unanimité.

Le coup de gueule Marine El Himer

Dans toute cette histoire, l'ex-prétendante de Benjamin Samat dans Les Princes et les princesses de l'amour peut au moins compter sur le soutien de sa soeur jumelle, Marine El Himer, qui a refusé de participer aux Marseillais aux Caraïbes.

Choquée par cet acharnement, la petite amie de Julien Guirado a poussé un coup de gueule dans sa story Insta : "C'est tellement méchant et gratuit pour le coup. Certes, elle a fait quelque chose qui ne se fait pas, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir été vraie. Elle est peut-être maladroite, mais elle au moins, elle a été sincère contrairement à d'autres, qui ont abusé de sa naïveté pour qu'on les voit. Sans ma soeur, il y en a qu'on n'aurait pas vu du tout.

"Fermez vos bouches"

Marine ajoute : "Beaucoup de monde pourraient la remercier. En partie vous, les gens qui la traitent de p*te, s*lope, et moi j'en reçois aussi (...) Ok, ce que ma soeur a fait ça ne se fait pas, mais de là, à s'acharner sur elle alors que ce n'est pas la seule fautive. Elle est célibataire, elle a juste fait un bisou, elle n'a pas couché, elle a rien fait. Arrêtez d'extrapoler. Fermez vos bouches. (...) La définition du mot p*te, ce n'est clairement pas ma soeur. Je la connais très bien, je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher que ma soeur, ce n'est pas une p*te, bien au contraire."