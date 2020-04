Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) débarque ENFIN, fracasse Benjamin et Océane (et casse internet)

Benjamin, Océane et Alix : voilà ce qui s'est passé

Vous ne savez pas pourquoi l'épisode des Marseillais aux Caraïbes diffusé ce mardi 31 mars 2020 sur W9 a été tant évoqué sur les réseaux ? On vous explique tout : Benjamin Samat, d'habitude loin d'être un jaguar, a trompé Alix avec Océane El Himer. Il s'agit de la soeur jumelle de Marine El Himer, qui est accessoirement l'une des ex de Benji, et qui est désormais fiancée à Julien Guirado.

Cela fait des semaines que Benji et Océane jouent à un jeu de séduction, se taquinant, restant proches l'un de l'autre et partageant plusieurs moments de complicité. Ils se sont même embrassés plusieurs fois dans Les Marseillais aux Caraïbes (lors de deux shootings photos l'un sous l'eau et l'autre à Cuba et ont aussi échangé un vrai baiser sur la plage qui ne faisait par partie d'un job). Pendant ce temps là, Alix, qui a quitté Paris pour aller vivre à Marseille avec Benjamin, était tranquille chez eux, sans se douter de cette infidélité. C'est bon, vous avez tout compris ?