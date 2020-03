Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) et Benjamin Samat s'embrassent : Alix réagit

Avant la diff des Marseillais aux Caraïbes, Benjamin Samat a toujours démenti avoir été infidèle à Alix avec Océane El Himer. La soeur de Marine El Himer a elle aussi tenu le même discours : "Avec Benji, il ne s'est rien passé, il y a juste eu un bisou et les autres bisous étaient pour des shootings, des jobs pro. Je me respecte", a-t-elle confié en interview avec PRBK. Sauf que, malheureusement pour eux, on a eu la preuve de leurs mensonges dans le dernier épisode de l'émission phare de W9.

Alix réagit au bisou de Benjamin Samat et Océane

Isolée avec Benjamin Samat, à l'abri des regards, Océane en a profité pour tenter sa chance en embrassant le beau brun et alors qu'il aurait dû la repousser, il lui a rendu son bisou. Les problèèèèèèmes ! Autant vous dire que cette séquence a énormément fait réagir et certains internautes n'ont pas manqué de donner leur avis sur Twitter. Alix s'est elle aussi exprimée au sujet de cette tromperie : "Elle a toujours dit qu'il y a eu qu'un smack et je crois même que jusqu'à ce soir, c'est ce que tout le monde pensait là-bas, même ça elle a pas assumé."

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 explique ensuite que sa rupture avec Benjamin Samat est finalement un mal pour un bien : "J'aime ma vie aujourd'hui et peut-être qu'on devait passer par là. Qui sait, à part le seigneur, pourquoi certaines choses se passent d'une façon ou d'une autre, mais la finalité, c'est que quoiqu'il arrive, on avance. (...) La fin de quelque chose signifie souvent le début d'une autre qui s'avère bien meilleure."