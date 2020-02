Benjamin Samat et Alix séparés : elle balance et répond aux rumeurs d'infidélité, il la tacle

Benjamin Samat a-t-il trompé Alix avec Océane El Himer dans Les Marseillais aux Caraïbes ? Le caractère bien trempé d'Alix a-t-il mis fin à leur relation ? Beaucoup de questions se posent autour de la rupture des deux candidats. Il faut malheureusement attendre la diffusion de la nouvelle saison des Marseillais pour découvrir les vraies raisons de leur séparation. Encore un peu de suspense, mais par contre, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 2 a donné un petit avant-goût en dévoilant ce qu'il s'est passé entre eux après le tournage.

"Le gars ne sait pas où il en est"

Alors que Benjamin Samat attend que son ex vienne récupérer ses affaires dans leur maison, Alix balance : "Je vais vous dire la vérité (...) Il faut savoir que Benji a été un moment en dehors du tournage avec moi, je ne vous dirai pas pourquoi. Il se trouve qu'après, il ne m'a pas adressé la parole pendant 3 semaines. (...) Il m'a dit qu'il ne savait pas où il en était, qu'il allait réfléchir et qu'on aurait une discussion à Marseille. Quand je suis arrivée à Marseille, j'attendais de savoir si on pouvait arranger les choses. (...) Lors de la discussion, il n'y a que moi qui parlait et il me disait 'je ne sais pas, je ne sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir'."

Elle poursuit : "Théoriquement on est séparé, mais le gars ne sait pas où il en est. Je reste dans la maison et tant qu'on ne savait si c'était une passade ou s'il allait changé d'avis, j'espérais forcément. Avant qu'on ouvre les yeux et qu'on se dise que ce n'est pas une si mauvaise chose que ça (...) J'attendais. Pendant trois jours, tu ne m'as pas adressé la parole."

"Comme il avait pas les cojones de me quitter, il attendait un prétexte"

Alix explique ensuite être partie à Paris, sans le prévenir pour le "faire réagir", où elle y a retrouvé l'un des ses potes avec qui elle a été accusée de tromper Benjamin Samat : "Mon pote s'est senti insulter. Tu nous inventes une vie, mais en plus tu lui manques de respect. (...) S'il te serre la main, il ne va pas aller te faire une crasse derrière (...) Comme il avait pas les cojones de me quitter, il attendait un prétexte. Même pendant notre relation, je recevais des messages comme quoi il me trompait (...) Je n'ai pas réagi parce que ce sont des messages de fans, de haters et de gens qui inventent des vies. Tu as prêté attention à ça parce que ça t'arrangeait."

"Il m'a fait la misère. Il a accepté de ne pas jeter mes affaires dehors, il m'a dit 't'es la plus grosse p*te, t'es pire que Trystana, c'est un enfant de choeur à côté de toi'. (...) Tu veux que je te trompe quand ? (...) J'ai jamais fait un seul pas de côté, je ne t'ai jamais manqué de respect et j'aurais peut-être dû", ajoute l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4.

"C'est une manipulatrice"

Benjamin Samat n'a pas tardé à répondre à la story d'Alix, qui pourrait participer à Les apprentis aventuriers 5 avec son ex Rafa : "Quand on est rentré de tournage, on était séparé. Elle m'attendait à la maison en me disant 's'il te plait, ce n'est pas fini. Prends le temps de réfléchir'. (...) Je lui ai dit 'pour moi je pense que c'est fini, mais si tu veux que je réfléchisse, je vais réfléchir pendant quelques jours'. (...) Pendant deux jours, on cohabitait. On s'évitait un peu. Elle ne supportait pas la situation, donc elle a décidé de prendre sa valise et se tailler."

Le candidat des Marseillais aux Caraïbes balance ensuite : "Le lendemain je reçois un message : 'Benji, tu es cocu'. Je vous passe les détails de 'tu es un malade, un psychopathe, comment tu peux imaginer ça'. Je n'imagine rien du tout. Tu pars la veille, tu ne me dis pas où tu vas. J'apprends que tu vas dormir chez un mec sur Paris. Je reçois 'Alix te fait cocu depuis un moment et plusieurs fois'. Et ça vient de la personne avec qui elle b**se (...) Si elle ne m'avait pas demandé de réfléchir avant et qu'elle le fasse, je m'en fous. Mais pourquoi tu me supplies, tu pleures et derrière tu vas faire ça ?!"

"Je lui ai dit que c'était une malade et une folle"

L'histoire ne s'arrête pas là : "Ça fait un mois qu'elle ne vit plus ici et qu'elle ne paye pas le loyer. Elle laisse ses affaires là et en gros, elle vit à Paris et elle fait sa life. Je suis dépendant d'elle (...) C'est encore chez nous ? Mais pas du tout ! Tu ne payes pas le loyer, tu ne fais rien et tu vis ta best life. Moi aussi. Donc ici, c'est chez moi ! Ses affaires, je vais les mettre dans un carton et les donner à sa meilleure amie. Je vais changer la serrure. (...) Elle a appelé mon père et mon frère pour dire qu'elle va porter plainte pour diffamation et parce que je l'ai insulté. (...) Je lui ai dit que c'était une malade et une folle et qu'elle avait un gros problème. C'est une manipulatrice", explique Benjamin Samat. En bref, si vous espériez qu'Alix et le beau brun se remettent en couple, c'est mort !