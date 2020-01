Moundir remplacé par Laurent Maistret dans Les apprentis aventuriers 5 ?

Moundir arrête Moundir et les apprentis aventuriers "pour se consacrer pleinement à de nouveaux projets" ! Rassurez-vous, l'émission de W9 aura bien le droit à une cinquième saison, dont le casting potentiel circule sur le web, malgré le départ de l'animateur phare. L'ex-candidat de Koh Lanta semble avoir besoin de découvrir de nouveaux horizons et si l'on en croit Cyril Hanouna, il aurait décidé quitter le programme d'aventure car "une boîte de production qui travaille avec Netflix lui aurait proposé un contrat exclusif". Cette info n'est pas encore officielle.

Laurent Maistret à la tête de Les apprentis aventuriers 5 ?

Et d'après les infos de Benjamin Castaldi, le remplaçant de Moundir aurait déjà été trouvé. Qui est le potentiel heureux élu ? Il s'agit de Pascal Soetens, plus connu sous le nom de Pascal, le grand frère. Cette news reste à prendre avec des pincettes car W9, Banijay et l'animateur n'ont rien confirmé pour le moment. D'autant plus que Aqababe a dévoilé que Moundir pourrait tout aussi bien être remplacé par Laurent Maistret, vu dans Koh Lanta et Danse avec les stars 7. Alors, qui prendra réellement la tête de Les apprentis aventuriers 5 ? On espère le savoir bientôt.