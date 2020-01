Moundir et les apprentis aventuriers : le remplaçant de Moundir révélé dans TPMP ?

Moundir bientôt remplacé par Pascal le grand frère ?

Alors que les noms du casting de Moundir et les apprentis aventuriers 5 auraient été dévoilés, l'émission ne sera plus animée par Moundir . Comme vous le savez certainement, l'émission reviendra en effet à l'antenne sur W9 sans son animateur phare qui a donné son nom au jeu. Ce dernier a en effet annoncé arrêter l'animation de ce programme mêlant télé-réalité et aventure. Mais grâce à de très bonnes audiences, le show est maintenu par la chaîne de la TNT.

Ce mercredi 22 janvier 2020 dans TPMP sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont évoqué le possible remplaçant du présentateur. Alors, qui pourrait remplacer Moundir dans Moundir et les apprentis aventuriers ? Benjamin Castaldi a indiqué que Pascal Soetens alias Pascal le grand frère pourrait prendre sa place auprès des candidats de télé-réalité. Et il pense d'ailleurs que ce serait une bonne chose : "Il se trouve que ce n'est pas une mauvaise idée".

L'animateur aurait signé avec Netflix

Et si beaucoup d'internautes pensaient que Moundir aurait été viré, la prod a indiqué qu'il s'agit d'un départ pris "en commun accord". Sauf que les chroniqueurs de TPMP ont d'autres informations : ce serait l'ancien participant à Danse avec les stars 10 qui aurait décidé de partir pour un autre projet : "Si W9 avait pu continuer avec Moundir, ils l'auraient fait" mais "Moundir aurait décidé d'arrêter lui même son émission car une boîte de production qui travaille avec Netflix lui aurait proposé un contrat exclusif" a expliqué Cyril Hanouna.

En tout cas, sur Instagram, l'heureux père de famille avait avoué avoir vécu "une aventure humaine XXL", "extraordinaire" et surtout "une aventure personnelle lumineuse et inspirante" durant "quatre années magnifiques" où il a pu "observer, comprendre, apprendre et aimer un métier qui le passionne tellement".