Nicolas (Les Princes et les princesses de l'amour 3) toujours en couple avec Leya ? Il répond

Dès le début de l'aventure, Nicolas a eu un coup de coeur pour sa prétendante Emma, mais l'arrivée de Leya dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 a tout fait basculer. Résultat ? Le meilleur ami de Benjamin Samat s'est rapidement rapproché de Leya, il a passé la nuit avec elle à Florence, a décidé d'éliminer Emma et de mettre de côté son autre prétendante Mélanie (Les Marseillais VS Le reste du monde 4). L'agence sur mesure a donc jugé que Nicolas avait fait son choix et qu'il était temps pour lui de partir.

Nicolas dévoile le raisons de sa rupture avec Leya

Il a donc été éliminé lors de la cérémonie des trônes, mais avant de quitter Les Princes et les princesses de l'amour 3 (ou Les Princes de l'amour 7), il a demandé à Leya si elle souhaitait repartir avec lui en couple. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour répondre... oui ! Aujourd'hui, les téléspectateurs se demandent si la relation de Nicolas et Leya est toujours d'actualité. Eh bien non malheureusement.

C'est sur Instagram que le candidat a expliqué les raisons de leur rupture : "Après l'émission, on s'est revu, on a essayé, mais on s'est rendu que les relations à distance ça... On a déjà vécu ça par le passé, elle et moi, et au lieu de se déchirer, c'était mieux de se rendre à l'évidence et d'arrêter avant que les sentiments grandissent. Je ne pouvais pas quitter mon travail à Londres (...) Je ne pouvais pas vivre que de la télé. Je pense que c'est le destin. On est en très bons termes et je pense que c'est le principal."