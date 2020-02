Benjamin Samat de nouveau en couple avec Alix ? Il répond à la rumeur

Après plusieurs semaines de doutes et d'interrogations, Alix a confirmé sa rupture avec Benjamin Samat : "Oui, Benji et moi sommes séparés. Et c'est notre droit le plus personnel de ne pas nous exprimer à ce sujet." Qu'a-t-il bien pu se passer entre eux, eux qui semblaient former un couple solide ? Les deux candidats des Marseillais aux Caraïbes n'ont pas dévoilé les raisons de leur séparation, mais il se murmure que le caractère bien trempé d'Alix y serait pour quelque chose.

Une deuxième chance pour Benjamin Samat et Alix ?

Sauf que depuis la publication des premières images des Marseillais aux Caraïbes, certains internautes sont persuadés que Benjamin Samat a trompé sa petite amie avec... Océane, son ancienne prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour : "N'écoutez pas ces bêtises, c'est faux", s'est défendue la soeur jumelle de Marine El Himer. Benjamin et Océane se sont peut-être juste rapprochés sans passer à l'acte et ça n'aurait pas plu à Alix... Pour le découvrir, il faut patienter jusqu'à la diffusion de la nouvelle saison, prévue pour le 17 février 2020 sur W9.

En attendant, le fraté de Julien Tanti et l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 font l'objet d'une nouvelle rumeur : ils seraient de nouveau en couple. Eh oui, après avoir été aperçue avec son ex Rafa (Les Princes et les princesses de l'amour 2), Alix aurait choisi de laisser une seconde chance à son histoire avec Benjamin Samat. Doit-on croire à cette info ? Pas vraiment comme l'a bien précisé Benji sur Instagram : "Même moi j'ai swipé. Arrêtez avec de genre de trucs", a-t-il écrit en commentaire d'une photo sur laquelle on peut lire : "Alix et Benji de nouveau en couple ? La photo qui confirme." Pas trop déçus ?