Les Marseillais aux Caraïbes : nouveaux candidats, couples, ruptures... découvrez les 1ères images

L'amour au paradis

Maëva Ghennam et Greg vont d'ailleurs remettre le couvert dans Les Marseillais aux Caraïbes... ouais, il faut arriver à suivre, d'autant plus que la jolie brune tombera sous le charme d'Allan. D'autres couples se formeront tout au long du programme comme on peut le voir dans les premières images : Nacca, Paga, Nicolas (Les Princes et les princesses de l'amour 3) ou encore Allan vont pécho. On ne vous en dit pas plus pour garder la surprise 😉

Rupture, infidélité, fiançailles

Si des relations vont naître dans Les Marseillais aux Caraïbes, une autre va se déchirer : celle de Benjamin et Alix. Comme vous le savez peut-être déjà, les deux candidats ne sont plus en couple aujourd'hui : les raisons de leur rupture seront enfin dévoilées dans l'émission. Quelque chose nous dit qu'Océane Lhimer pourrait bien être à l'origine de cette rupture. Comment ça ? On la voit embrasser Benji, qui est sorti avec sa soeur Marine, dans le pré-générique. Alors, le beau gosse a-t-il trompé Alix, avec qui il envisageait pourtant d'avoir des enfants ? A-t-il décidé de la quitter pour son ancienne prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour ? Suspense...

En parallèle, Kevin Guedj emmènera Carla Moreau à New York pour un événement très spécial : sa demande en fiançailles. Pour une fois que les parents de Ruby, qui ont déménagé à Londres, ne sont pas au coeur des histoires d'infidélités. En bref, cette nouvelle saison s'annonce explosive !