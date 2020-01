Alix séparée de Benjamin Samat ? Elle confirme et réagit à la rumeur avec Nekfeu

Alix confirme sa rupture avec Benjamin Samat

Entre Alix et Benjamin Samat, c'est bel et bien terminé. Eh oui, le couple n'a malheureusement pas survécu au tournage des Marseillais aux Caraïbes : "Alix est très sanguine et parfois hausse le ton sur Benji et le dénigre, le rabaisse et lui parle mal (...) À cause de ça et bien d'autres raisons, le couple ne se supporte plus", a balancé le compte Insta @aka.tvshow. Si certains internautes ont encore du mal à croire à cette séparation, ils vont être déçus d'apprendre que la pote de Maëva Ghennam a confirmé la rumeur.

C'est sur Instagram qu'Alix a répondu à toutes leurs interrogations : "Oui, Benji et moi sommes séparés. Et c'est notre droit le plus personnel de ne pas nous exprimer à ce sujet. Car même si nous sommes publics, apprenez que notre vie privée nous appartient toujours à nous et seulement à nous." Pas trop déçus ?