Benjamin Samat et Alix séparés : les raisons de leur rupture dévoilées ?

Si le tournage de la nouvelle saison des Marseillais s'est parfaitement déroulé pour la plupart des candidats, surtout pour Kevin Guedj et Carla Moreau qui se sont fiancés, ce ne fut apparemment pas tout rose entre Benjamin Samat et Alix. D'après les infos du compte Instagram @univers2nana et d'Aqababe, le couple se serait séparé durant l'aventure : l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 2 serait même rentrée en France avant Benji.

"Le couple ne se supporte plus"

Alix et Benjamin Samat n'ont pas confirmé cette rumeur, mais les internautes ont peu de doutes sur leur rupture depuis qu'ils ont découvert que les anciens participants aux Marseillais VS Le reste du monde 4 ont supprimé leurs photos à d'eux d'Instagram. Qu'a-t-il bien pu se passer ?

Un proche a balancé les supposées raisons de leur séparation au compte @aka.tvshow : "Ce couple est très amoureux l'un de l'autre, mais le problème c'est que comme vous avez pu le voir, Alix est très sanguine et parfois hausse le ton sur Benji et le dénigre, le rabaisse et lui parle mal. On a déjà vu dans Les Marseillais en Asie, et le cross cette année, les nombreux clashs ont éclaté entre les deux. (...) À cause de ça et bien d'autres raisons, le couple ne se supporte plus."

"Ils sont toujours dans la même maison"

Les disputes à répétition aurait donc mis fin à l'histoire entre Alix et Benjamin Samat, mais certaines personnes qu'ils se sont remis en couple après avoir découvert une photo réunis en famille pour Noël. Eh bien il y aurait une explication très simple à ces retrouvailles : "Ils vivent toujours ensemble car la maison appartient aux deux. (...) C'est pour cela qu'ils sont toujours dans la même maison. Et pour Noël, oui ils l'ont passé ensemble car malgré tout, Alix fait partie de la famille de Benji et d'ailleurs, Alix n'a plus de réel contact avec sa famille, mis à part sa mère et quelques cousin(e)s."