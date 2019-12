Benjamin et Alix de nouveau en couple ? Les Marseillais se seraient réconciliés

C'est le compte Instagram @wassim.tv qui a déclaré dans une story : "Askip Benji et Alix se sont réconciliés et se sont remis ensemble". Pourquoi ? Les raisons de leur réconciliation sont tout aussi inconnues que les raisons de leur rupture. Mais en tout cas, ils se sont de nouveau montrés dans leur maison de Marseille dans leurs stories. Ce qui veut dire que Benji et Alix seraient bel et bien de nouveau ensemble.

La photo qui semble confirmer

Le même compte Instagram a aussi publié une photo de Benjamin et d'Aix à un repas de famille... où ils apparaissent tous les deux à la même table. Au fond sur le cliché, les deux candidats des Marseillais aux Caraïbes ont l'air de s'être réconciliés.