Carla Moreau et Kevin Guedj fiancés dans les Marseillais : ils confirment et dévoilent la bague

Après le mariage de Manon Marsault et Julien Tanti ou encore la grossesse de Carla Moreau et Kevin Guedj, la prochaine saison des Marseillais, qui est actuellement en tournage, va s'intéresser à un nouvel événement majeur de la vie de nos Marseillais préférés : les fiançailles de Carla et Kévin ! La semaine dernière, une vidéo dévoilée par Aqababe laissait entrevoir le fraté de Julien Tanti demander en mariage celle avec qui il a eu une petite fille prénommée Ruby le 1er octobre 2019, lors d'une virée à New York.

Carla Moreau et Kévin Guedj fiancés sur le tournage des Marseillais !

Eh bien oui ! Ce samedi 14 décembre, Carla Moreau a confirmé la demande en mariage de son chéri : "YES je suis si émue de vous partager ce bonheur qui m'a tant touché ! Une demande incroyable pleins d'amour et de surprises... et bientôt Mme Guedj... Love you @kevinguedj". Une demande que l'on retrouvera effectivement dans la prochaine saison des Marseillais, à en croire son hashtag #seeyousoonsurw9. "Il m'a fait une merveilleuse demande en mariage. Je suis trop contente, je suis aux anges", a-t-elle confié sur Snapchat. "C'était magnifique, je peux vous dire que j'ai pleuré, j'ai pleuré plus de 48 heures franchement."

De son côté, Kevin Guedj a partagé une photo de Carla avec l'énorme bague à son doigt, avec en légende : "Hello Mme Guedj". De nombreuses stars de la télé-réalité - dont Les Marseillais - ont tenu à féliciter le couple. Parmi eux, Nacca, Maeva Ghennam et Magali Berdah.