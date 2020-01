Carla Moreau et Kevin Guedj s'installent à Londres après le cambriolage : "On verra si on s'y fait"

L'année 2020 a plutôt mal démarré pour Kevin Guedj et Carla Moreau. Ils ont vécu un véritable cauchemar lorsqu'ils ont découvert des cambrioleurs dans leur maison : "Ils ont essayé de fuguer, c'était un film. Ils ont eu le temps de tout nous prendre (...) En fait, ils étaient cachés sur le toit. Tout le long, les voleurs étaient là. Ils ont fugué par le toit, la police n'était pas assez nombreuse pour les récupérer", a expliqué l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4. Le couple a alors quitté son domicile pour trouver refuge dans la famille du fraté de Julien Tanti.

Un nouveau départ pour Carla Moreau et Kevin Guedj

Traumatisée par le cambriolage, Carla Moreau confiait : "Je ne sais même pas si on doit rester en France, si on doit partir. C'est horrible de se dire qu'en France, on n'est pas en sécurité et qu'on a affaire à des voleurs en permanence." Eh bien, les parents de Ruby ont aujourd'hui pris leur décision : ils partent s'installer à l'étranger. Alors, ils ne déménagent pas à Dubaï, comme Jessica Thivenin & Thibault Kuro, Jazz & Laurent et Nabilla Benattia & Thomas Vergara, mais à Londres.

C'est la candidate des Marseillais aux Caraïbes qui a annoncé la nouvelle sur Snapchat : "On a décidé de partir demain dans un nouveau pays, de vivre quelques mois ailleurs, soit pour une courte durée, soit pour un peu plus longtemps si on s'y sent bien (...) On a changé tous nos plans en quelques semaines, mais je me dis que ça peut être une expérience, que ça peut être bien pour la petite. On verra bien si on s'y fait. Si on ne s'y fait pas, on reviendra plus rapidement. Pour l'instant, on se laisse quelques mois à l'étranger, on voit si ça nous plaît ou pas."

"Quand il y a eu le cambriolage, je me suis dit qu'il fallait absolument partir"

Carla Moreau précise ensuite : "Quand il y a eu le cambriolage, je me suis dit qu'il fallait absolument partir parce que j'ai eu tellement peur. J'étais un peu tétanisée. Je me suis dit pourquoi pas Londres, c'est à 1h30 d'avion. Nos familles pourront nous rendre visite souvent (...) On a fait plusieurs visites d'appartement. Je suis très contente de ce que j'ai trouvé là-bas. Voilà, maintenant je dois juste m'y faire." Même si Kevin Guedj et sa fiancée ont choisi de prendre un nouveau départ, ils cherchent quand même une nouvelle maison à Marseille.