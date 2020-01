Carla Moreau, Kevin Guedj et Ruby cambriolés : "les voleurs étaient avec nous dans la maison"

"Ils ont eu le temps de tout nous prendre"

Après Jazz & Laurent et Jessica Thivenin & Thibault Kuro, un autre couple phare de télé-réalité a été victime d'un cambriolage : il s'agit de Carla Moreau et Kevin Guedj. Les deux anciens candidats des Marseillais VS Le reste du monde 4 ont pris les cambrioleurs sur le fait avant de vivre un véritable cauchemar, comme le raconte la maman de Ruby sur Snapchat : "Je suis rentrée toute seule dans la maison avec ma fille dans les bras. Ils essayaient de faire disjoncter la maison. Je n'avais pas de lumière quand je suis rentrée. Kevin est arrivé deux minutes après (...) il est descendu pour remettre l'électricité."

Carla Moreau explique ensuite : "Ils ont essayé de fuguer, c'était un film (...) J'ai hurlé de peur. Ma fille ne faisait que pleurer parce qu'elle m'entendait crier. Ça a été horrible. Je suis sortie car quand j'ai appelé ma famille et la police, ils nous ont demandé de sortir s'il y avait encore les voleurs dans la maison. Du coup, je me suis retrouvée chez la voisine (...) Ils ont eu le temps de tout nous prendre. Je suis encore choquée après 48 heures. En fait, ils étaient cachés sur le toit. Tout le long, les voleurs étaient là. Ils ont fugué par le toit, la police n'était pas assez nombreuse pour les récupérer (...) Je me sens comme violée dans ma maison, je ne peux plus y mettre un pied."

"Je ne sais même pas si on doit rester en France"

Après cet incident, Kevin Guedj et sa chérie, qui se sont fiancés, sont partis dans la famille du jeune papa pour reprendre leurs esprits, mais comme le confie Carla Moreau, ils ne sont pas sûrs de rester en France : "Je ne sais pas ce qu'on va faire. Je suis totalement perdue. Je ne sais même pas si on doit rester en France, si on doit partir. C'est horrible de se dire qu'en France, on n'est pas en sécurité et qu'on a affaire à des voleurs en permanence. Heureusement, on n'a pas été agressé, mais les voleurs étaient avec nous dans la maison." Vont-ils partir à Dubaï comme leurs amis Thibault Kuro et Jessica Thivenin ? Le pote de Julien Tanti a lui aussi réagi au cambriolage : "Je ne sais pas comment on aurait pu finir", a-t-il notamment avoué.