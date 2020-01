Benjamin Samat a-t-il trompé Alix avec Océane ? La soeur de Marine El himer répond

Alors que le couple de Benjamin Samat et Alix a survécu au tournage des Marseillais VS Le reste du monde 4, il n'a malheureusement pas tenu le coup sur celui des Marseillais aux Caraïbes. Ils ont semé le doute sur leur rupture durant quelques semaines après leur retour en France, mais la candidate s'est sentie obliger de confirmer la rumeur au vu de toutes les interrogations des internautes : "Benji et moi sommes séparés. Et c'est notre droit le plus personnel de ne pas nous exprimer à ce sujet. Car même si nous sommes publics, apprenez que notre vie privée nous appartient toujours à nous et seulement à nous", a-t-elle confié sur Instagram.

Océane El Himer à l'origine de la rupture entre Benjamin Samat et Alix ?

Alix et Benjamin Samat souhaitent donc rester discrets sur les raisons de leur séparation, mais les premières images des Marseillais aux Caraïbes a soulevé quelques questions, comme le beau brun a-t-il trompé sa chérie avec son ancienne prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour, Océane El Himer ? Le passage où Benjamin embrasse la soeur jumelle de Marine a pas mal intrigué. Était-il encore avec Alix à ce moment-là ? A-t-il attendu d'être célibataire pour se rapprocher d'Océane ? Était-ce pour un photoshoot ? Difficile de connaître la vérité avant la diffusion de l'émission de W9, prévue le 17 février 2020.

Sauf que si l'on en croit Océane El Himer, elle ne serait pas à l'origine de cette rupture choc : "N'écoutez pas ces bêtises, c'est faux. Attendez de voir les épisodes et vous jugerez par vous-même..." Un message parfait pour faire grimper le suspense !