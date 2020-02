Océane (Les Marseillais) : "Je ne suis pas responsable de la rupture de Benjamin et Alix" (Itw)

Alors que Les Marseillais aux Caraïbes n'étaient pas encore diffusés sur W9, Océane El Himer était déjà la cible d'un grand nombre d'internautes et elle continue de l'être aujourd'hui. Que se passe-t-il ? La jumelle de Marine est accusée d'avoir brisé le couple de Benjamin Samat et Alix : son bisou avec le beau brun dans le pré-générique de l'émission de télé-réalité n'est pas passé inaperçu. Alors, l'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 3 a-t-il réellement trompé sa petite amie avec son ancienne prétendante des Princes et les princesses de l'amour 2 ?

"Avec Benji, on s'est laissé aller à un jeu de séduction qu'on aurait peut-être pas dû"

Pour le savoir, il faut attendre la suite de la diff des Marseillais aux Caraïbes, mais en interview avec PRBK, Océane El Himer a quand même avoué que son rapprochement avec Benjamin Samat, qui est l'ex de sa soeur Marine, n'était pas "contrôlé" : "Ça s'est fait naturellement et on s'est laissé aller (...) Ça fait plaisir d'être avec une personne comme toi au masculin. On s'est laissé aller à un jeu de séduction qu'on aurait peut-être pas dû. Dans la vie, il y a des choses qui ne se contrôlent pas."

L'ex de Nicolas Ferrero réagit ensuite aux messages des haters : "C'est très compliqué pour moi toutes ces critiques parce que je ne suis pas une fille comme ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de rapport depuis plus d'un an. Je l'assume entièrement. (...) Avec Benji, il ne s'est rien passé, il y a juste eu un bisou et les autres bisous étaient pour des shootings, des jobs pro. Je me respecte, je ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. (...) Les gens ne me connaissent pas assez pour me juger."

Océane réagit à la rupture d'Alix et Benjamin

En tout cas, Océane dément être à l'origine de la rupture entre Benjamin Samat et Alix : "Je pense que la rupture entre Benji et Alix devait se faire un jour ou l'autre. J'ai peut-être été la cerise sur le gâteau, mais quand je vois les raisons pour lesquelles ils se sont vraiment séparés. (...) Je n'étais pas concernée par tout ça. Il y avait déjà des problèmes dans leur relation et leur couple battait déjà de l'aile. Je ne suis pas responsable de leur rupture. Autrement, c'est que leur couple n'était vraiment pas solide."

