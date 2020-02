Benjamin Samat (Les Marseillais) séparé d'Alix : leur rupture est-elle définitive ? Il répond

Entre Alix et Benjamin Samat, c'est compliqué depuis leur rupture dans Les Marseillais aux Caraïbes. Les deux ex ne sont pas vraiment en bons termes et l'ont prouvé en réglant leurs comptes sur les réseaux sociaux : "Je lui ai dit que c'était une malade et une folle et qu'elle avait un gros problème. C'est une manipulatrice", a notamment confié le candidat. Ambiance ! Avec toute cette histoire, les téléspectateurs sont impatients d'en apprendre plus sur leur séparation dans la nouvelle saison de l'émission de W9.

La rupture de Benjamin et Alix était "inévitable"

En attendant, Benjamin Samat attend toujours qu'Alix vienne récupérer ses affaires dans leur maison pour pouvoir tourner la page de leur histoire. Aucune seconde chance ne semble donc possible entre eux : "Notre rupture est définitive et je pense aussi qu'elle était inévitable. La relation n'était plus saine. Au final, l'aventure a fait ressortir tout ce qui n'allait pas. (...) Cette rupture est celle qui m'a fait le plus mal mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui va arriver. À présent, je me languis qu'elle vienne récupérer ses affaires pour mettre un terme définitif à tout ça. Lorsque ce sera fait, ça ira beaucoup mieux", confie l'ex de Camille Froment en interview avec Purepeople.

Benjamin Samat, qui aurait trompé son ex avec Océane, explique ensuite comme ça s'est passé entre eux après le tournage des Marseillais aux Caraïbes : "J'avais décidé de mettre un terme à notre relation. Elle m'a demandé de prendre du temps, de réfléchir. Pour moi c'était terminé, mais par respect pour elle, j'ai pris quelques jours de réflexion. On s'est disputé pendant ces jours-là et elle a fini par prendre des affaires et monter sur Paris."