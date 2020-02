Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) de nouveau en couple avec Nicolas ? Elle répond (Interview)

Entre Océane et Maissane, Nicolas est un peu perdu dans Les Marseillais aux Caraïbes. Comme dirait son meilleur pote Benjamin Samat, il est "indécis" : un trait de caractère qu'il avait déjà dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. Le beau gosse n'arrive donc pas à se positionner, mais si l'on en croit les rumeurs sorties durant le tournage, il devrait finalement préférer de la soeur de Marine El Himer. Les deux candidats se seraient même remis en couple.

"Mon regard sur Nicolas a beaucoup changé"

Alors, va-t-il réellement y avoir un retour de flamme entre Nicolas et Océane dans Les Marseillais aux Caraïbes ? PRBK a eu l'occasion de poser la question à l'ex-prétendante de Benjamin Samat dans Les Princes et les princesses de l'amour 2 : "Je ne me suis pas remise en couple avec Nicolas dans l'aventure. Je ne l'avais pas revu depuis qu'on s'était croisé sur Monaco. Quand il m'a dit qu'il ne voulait pas se poser et pas de sérieux, j'ai tout de suite mis un terme à notre relation et on ne s'est pas du tout revu (...) Quand je l'ai revu, j'étais un peu sceptique", nous a confié Océane.

La candidate a ensuite expliqué : "Mon regard sur a beaucoup changé. Aujourd'hui, on est vraiment amis et rien d'autre. Il n'y a aucune ambiguïté et zéro complexe." Alors, Océane nous dit-elle la vérité ou a-t-elle préféré démentir pour ne pas spoiler l'émission de W9 ? On devrait bientôt le savoir. En tout cas, une chose est sûre, la jumelle de Marine va fortement se rapprocher de l'ex d'Alix.

