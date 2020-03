Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) embrasse Benjamin Samat : sa soeur Marine réagit

En plus d'avoir trompé Alix, Benjamin Samat a aussi embrassé la soeur de son ex dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9. Eh oui, si vous l'aviez oublié, le candidat a eu une aventure avec Marine El Himer après Les Princes et les princesses de l'amour. La chérie de Julien Guirado a d'ailleurs réagi au bisou entre Océane et Benji et au buzz autour de cette histoire.