Océane (Les Marseillais aux Caraïbes) répond aux attaques d'Alix après son bisou avec Benjamin Samat

Alors que Les Marseillais aux Caraïbes n'étaient pas encore diffusés sur W9, Océane El Himer recevaient déjà beaucoup de critiques à cause du pré-générique dans lequel on peut la voir embrasser Benjamin Samat. Les attaques contre l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour se sont intensifiées lorsque son rapprochement avec le fraté de Julien Tanti a commencé dans les épisodes de l'émission. Et elles se sont aggravées au moment de la diffusion du bisou entre Benjamin et Océane.

"Je n'ai pas fait ça pour briser un couple"

La soeur de Marine El Himer se fait pas mal insulter sur les réseaux sociaux, mais est surtout accusée d'avoir voulu briser le couple de Benjamin Samat et Alix. Des accusations auxquelles elle a répondu en story sur Instagram : "Je n'ai pas fait ça pour briser un couple, je ne suis pas une mauvaise personne. Il y a des choses qui ne se contrôlent pas, je suis un être humain. Je sais que ça ne se fait pas, ce que j'ai fait ce n'est pas bien, j'en suis consciente. Maintenant, je pense que ça ne mérite pas toutes ces insultes à mon égard. Je n'ai pas fait ça juste pour jouer (...) J'ai vraiment eu une attirance pour Benji. Je n'ai peut-être pas été intelligente de le faire."

Océane se lâche contre Alix

Océane El Himer réagit ensuite aux attaques d'Alix et c'est assez violent : "Je comprends la haine que tu peux avoir envers moi. Déjà, si Benji et moi, on en est arrivé à cette ambiguïté, c'est que dans votre couple, ce n'était pas tout beau, tout rose. (...) Tu dois d'abord régler tes problèmes avec ton mec plutôt que de t'en prendre à moi. Tu ne m'as pas attendue avant d'avoir des problèmes avec Benji, tu sais très bien de quoi je veux parler. Tu n'as pas été toute blanche dans ta relation avec lui."

L'ex de Nicolas Ferrero enchaîne : "T'es une mauvaise personne. (...) Dans votre couple, ça n'allait pas, faut assumer. T'étais la première à aller vadrouiller à droite et à gauche et à faire n'importe quoi. Arrête de t'acharner sur moi. (...) Je ne suis même pas concernée par ta rupture, tu t'en sers pour te victimiser. (...) T'es en train de prôner la violence, t'incites les gens à se venger par la violence. (...) On s'en prend à moi alors que je suis une bonne personne. Toi, t'es une mauvaise personne, sale, tu parles mal, tu insultes et tu frappes." Océane termine son discours en affichant Alix avec une vidéo flashback d'elle et Julien Guirado dans La Villa des Coeurs Brisés 4.