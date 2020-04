Alix (Les Marseillais aux Caraïbes) violente avec Océane : elle s'explique sur son geste

Les explications d'Alix sur son geste

Suite à la diffusion de cet épisode choc, Alix a tenu à prendre la parole en story sur Instagram pour revenir sur son geste et "défendre" Océane El Himer face aux insultes qu'elle reçoit : "Oui, je lui ai mis une droite dans son casque et un peu dans sa tête aussi je pense. Maintenant, j'étais très énervée. (...) Elle ne s'est pas mise à ma place. C'est une pauvre fille pour moi, mais j'aimerais juste que les gens arrêtent de l'insulter. Ca fait un mois que ça dure et même si je la déteste au plus profond de mon être, j'aimerais bien que ça cesse. Même sa soeur la respecte pas, miskine."

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 2 explique ensuite : "Je l'ai frappée parce que je suis sortie de mes gonds. Ca me fait plaisir que vous me défendiez, mais je ne veux pas que vous fassiez l'apologie de ça parce que c'est de la m*rde. Même si je ne pouvais plus la supporter au bout de 10 jours, je n'aurais pas dû réagir comme ça. (...) C'est un tort de ne pas savoir contrôler ses nerfs. (...) Il fallait que je parte parce que ça aurait pu aller encore plus loin, c'est déjà allé trop loin." Alix conclut son discours par une mise en garde : "quand il y a des choses pas bien, ne les prenez pas en exemple."