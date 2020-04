Océane (Les Marseillais) : insultée par Alix et rejetée par Benjamin Samat... elle réagit ENFIN

Les épisodes des Marseillais aux Caraïbes, sur W9, sont tendus en ce moment. En même temps, un peu normal avec Alix qui a appris que Benjamin Samat l'a trompée avec Océane El Himer... et pas qu'une fois. La guerre est donc déclarée et si Alix peut compter sur le soutien de la plupart des internautes, ce n'est pas le cas de la soeur jumelle de Marie puisqu'elle reçoit des insultes, assez violentes, et des critiques à longueur de journée. Les Twittos ont surtout du mal à comprendre pourquoi Océane ne se sent pas coupable et fautive.

"J'aurais dû attendre qu'il soit célibataire"

Si l'ancienne prétendante de Benjamin Samat dans Les Princes et les princesses de l'amour ne s'est pas exprimée sur toute cette histoire depuis l'arrivée d'Alix dans Marseillais aux Caraïbes, elle a aujourd'hui décidé de prendre la parole. Tout d'abord pour rétablir la vérité sur son rapprochement avec le fraté de Julien Tanti et pour répondre aux insultes de la meilleure pote de Maëva Ghennam : "Quand vous voyez les épisodes, vous devez tout de suite penser que je passe pour la briseuse de couple. Quand je suis arrivée dans l'aventure, on m'a clairement dit que leur relation ne tenait plus qu'à un fil, que ça n'allait pas. Ça n'excuse absolument en rien ce que je fais. J'aurais dû attendre qu'il soit célibataire pour me rapprocher de lui."

"Je suis quasiment sûre de ne pas être la cause de leur rupture"

"Il y a des choses que vous ne savez pas. Je ne pense pas et je suis quasiment sûre de ne pas être la cause de leur rupture. Y a pas mal de choses qui ne me concernent pas et qui sont dues à leur rupture. Je reçois toutes ces insultes et toutes ces menaces pour cette raison. (...) Ma seule erreur, c'est d'avoir laissé ce jeu de séduction s'installer, j'aurai dû mettre des barrières. S'il s'est permis ça, c'est que ça n'allait pas du tout dans son couple" ajoute Océane avant de balancer une vidéo de La Villa des Coeurs Brisés 4 où on entend Alix dire que ça ne la dérange pas si Julien Guirado était en couple.

Océane défendue par son frère

Dans toute cette histoire, Océane peut compter sur sa soeur Marine El Himer pour la défendre et sur son frère Gauthier : "L'acharnement c'est tellement dégueulasse... Je reçois des messages de malade mental, ma mère et mes deux soeurs pareil (...) L'arrivée d'Alix si elle est autant attendue c'est parce que ma soeur elle est là. Un autre truc aussi, défendre quelqu'un n'est pas cautionner... Elle est naïve Océane, elle fait des trucs sans forcément s'en rendre compte, il n'y a eu qu'un bisou ils n'ont pas couché ensemble je vous le rappelle", a-t-il balancé sur Instagram.