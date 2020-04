Océane (Les Marseillais) insultée pour son bisou avec Benjamin Samat : "Je me respecte" (ITW)

Si Océane El Himer était célibataire dans Les Marseillais aux Caraïbes, ce n'était pas vraiment le cas de Benjamin Samat, mais cela ne l'a pas empêché de se rapprocher de son ancienne prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour... et de l'embrasser ! Et comme il s'y attendait, sa petite amie Alix a débarqué dans l'aventure. Elle a d'ailleurs tout retourné en apprenant l'infidélité de Benjamin : les murs de la villla s'en souviennent sûrement encore.

"Je suis vraiment une fille bien"

Océane n'a pas non plus été épargnée, que ce soit par Alix et par les internautes. Depuis l'arrivée de la meilleure amie de Maëva Ghennam, qui a ramené un million de téléspectateurs sur W9, la soeur jumelle de Marine El Himer reçoit énormément d'insultes, on vous passe les détails. Comment le vit-elle ? Mal, comme elle a eu l'occasion de le confier en interview avec PRBK : "C'est très compliqué pour moi toutes ces critiques parce que je ne suis pas une fille comme ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de rapport depuis plus d'un an. Je l'assume entièrement, on m'appelle même la coincée. Je suis un peu sensible à ça."

La candidate des Marseillais aux Caraïbes, qui a pu compter sur sa soeur pour la défendre, explique ensuite : "Je me respecte, je ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. Même si en embrassant Benji, on pense que je n'ai pas respecté son couple, ce n'est pas le cas. Les gens ne me connaissent pas assez pour me juger. (...) Ce n'est pas embrassant un mec en couple que ça fait d'une femme une garce. Je suis vraiment une fille bien. (...) Je ne suis pas responsable de leur rupture. Autrement, c'est que leur couple n'était vraiment pas solide."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.