Océane El Himer au casting des Marseillais VS le reste du monde 5 malgré sa blessure au genou ?

Océane El Himmer blessée au genou

Océane El Himer serait-elle miss malchance ? La soeur jumelle de Marine s'est pris plusieurs vents par Benjamin Samat suite à leur bisou dans Les Marseillais aux Caraïbes, Nacca l'a trompée avec Eloïse alors qu'ils étaient en couple ou encore Paga l'a nextée après l'avoir embrassée. En bref, que des échecs avec les mecs dans cette aventure. Attendez, ce n'est pas fini : la candidate a traversé une nouvelle mésaventure dans le métro. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a eu un accident et a dû se faire opérer en urgence.

C'est sur Instagram qu'Océane El Himer a raconté en détail l'incident : "j'ai fait l'erreur de mettre mes écouteurs, donc je n'ai pas entendu les portes du métro se refermer. Mon pied est resté bloqué dans la porte. En voulant le retirer, ma rotule s'est déplacée." Ah ouais quand même ! En tout cas, son "opération s'est bien passée", mais l'ex de Nicolas Ferrero ne risque pas de passer un super été : "suite à ma fracture du tendon rotulien, je serai 5 semaines en attelle pour une période de rétablissement et 1 mois en centre de rééducation sportif, pour me remettre au plus vite."

Au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

Au moins, Océane a pu sortir de l'hôpital et retrouver ses proches, notamment son frère Gauthier avec qui elle a déjà commencé les exercices de rééducation. Avec cette blessure, les internautes se doutent bien qu'elle ne pourra pas participer aux Marseillais VS Le reste du monde 5, aux côtés de - selon les rumeurs - Marvin (Love Island), Milla Jasmine, Nikola Lozina, Kevin Guedj, Greg ou encore Laura Lempika.

Sauf que d'après le compte Instagram @wassim.tv, il serait finalement prévu qu'Océane El Himer rejoigne l'aventure "vers le milieu-fin" : elle a eu un rendez-vous avec le producteur de Banijay, Bengiaz, "pour parler de sa santé et du cross". Cette info reste encore qu'une simple rumeur, comme le fait que Sarah Martins serait elle aussi annoncée au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5.