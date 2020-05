Nacca (Les Marseillais aux Caraïbes) infidèle à Océane avec Eloïse : "C'est la faute d'Océane"

Et le nouveau jaguar des Marseillais est... Nacca ! On peut dire que le candidat succède à son meilleur pote Kevin Guedj, aujourd'hui fiancé à Carla Moreau avec qui il a eu une petite fille, Ruby, en octobre 2019. Il aura fallu quelques (voire plusieurs) infidélité avant que le fraté de Julien Tanti ne se pose. Nacca, lui, est arrivé célibataire dans Les Marseillais aux Caraïbes, bien décidé à en profiter. Eh bien, il n'a pas perdu de temps puisqu'il s'est mis en couple avec Eloïse très rapidement. Leur rupture a été tout aussi express.

"C'est la faute d'Océane"

L'ex de Milla Jasmine a largué la nouvelle candidate des Marseillais aux Caraïbes d'un coup et s'est ensuite rapproché d'Océane El Himer. Et alors que tout semblait bien partie entre eux, le retour de Benjamin Samat dans l'aventure a provoqué quelques problèmes entre Nacca et la soeur jumelle de Marine : crises de jalousie, embrouilles... vous connaissez le schéma. Océane a quand même réussi à calme les choses entre eux, mais pas pour très longtemps.

Le soir-même de leur réconciliation, et de sa première nuit avec l'ex-prétendante des Princes et les princesses de l'amour, Nacca a retrouvé, par hasard (on y croit moyen), son ex Eloïse en pleine nuit... avant de coucher avec elle ! Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe, surtout pour Océane qui a eu du mal à retenir ses larmes : "C'est de la faute d'Océane ! Elle m'a pris pour un débile avec ses histoires de brownie, de pomme et la décoration d'avant qu'elle préférait en parlant de Benji. Elle me prenait pour un jambon ! Toute la nuit ça m'a fait cogiter. Je me suis levé, j'ai croisé Éloïse et on a parlé. Je regrette la façon dont ça s'est passé, mais elle parlait de Benji tout le temps ! Moi, mon brownie, c'était Éloïse", a confié Nacca sur le Snap de Carla Moreau pour justifier son infidélité.