Nacca (Les Marseillais aux Caraïbes) en couple avec Océane, il rejoint Eloïse dans la nuit (extrait)

Océane ou Eloïse ? Eloïse ou Océane ? Depuis le début des Marseillais aux Caraïbes, Nacca semble avoir du mal à faire son choix entre les deux jeunes femmes. Après être sorti très peu de temps avec Eloïse, il s'est finalement tourné vers Océane et a même décidé de la rejoindre en pleine nuit. Sauf que plusieurs Marseillais la soupçonnent d'avoir encore des sentiments pour Benjamin Samat, qu'elle avait embrassé alors qu'il était encore avec Alix. Maintenant que le Marseillais est de retour dans l'aventure en tant que célibataire, va-t-elle délaisser Nacca ?

Nacca rejoint Eloïse en pleine nuit !

Elle lui avoue clairement que Benji est le "brownie au chocolat qui la tente" et que Nacca est "la pomme qui est bonne pour elle"... Une comparaison qui ne passe pas auprès de Nacca, qui doute de plus en plus de sa sincérité et la soupçonne de sortir avec lui uniquement pour oublier Benjamin ! Bien décidée à montrer au meilleur ami de Kevin Guedj qu'elle a tourné la page et ne pense plus à Benji, elle accepte de dormir avec lui. Sauf que c'est seule qu'elle se réveillera. Comme on peut le voir dans cet extrait exclusif de l'épisode diffusé ce jeudi 21 mai 2020 sur W9, Nacca avoue avoir rôdé dans la nuit... pour rejoindre Eloïse ! Comment va réagir Océane ? Encore et toujours les problèmes en perspective !