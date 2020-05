Benjamin Samat de retour dans Les Marseillais aux Caraïbes, il officialise sa rupture avec Alix

Bonne nouvelle pour les fans des Marseillais aux Caraïbes : Benjamin Samat a fait son retour dans l'épisode diffusé ce mardi 5 mai 2020 sur W9 ! Un retour qui n'est pas tellement une surprise pour les téléspectateurs : suite à son départ avec Alix, des images montraient que le Marseillais était notamment présent pour la demande en fiançailles de Kevin à Carla... mais sans Alix. Après avoir quitté l'aventure dans l'espoir de reconquérir sa petite amie après l'avoir trompée avec Océane El Himer, c'est seul qu'il revient annoncer leur rupture : "Comme vous le voyez, Alix n'est pas avec moi. Il y a une bonne raison : on a tout simplement décidé de stopper la relation.".

Benjamin Samat séparé d'Alix, il dévoile les raisons de leur rupture

Il en dit plus sur les raisons qui les ont poussés à se séparer : "Je pense qu'on a été trop loin tous les deux dans tout ce qu'on a fait ici. On a fait des choses irréparables, de mon côté comme du sien. Elle n'est pas prête à me pardonner. Moi aussi je trouve qu'elle est allée un peu trop loin. Il y a des choses que je ne cautionne pas. Notamment ce qu'elle a fait à Océane. J'ai mes torts, elle a ses torts... mais il y a des choses à ne pas faire. J'ai voulu revenir car je sais que j'ai besoin de vous en ce moment car ça ne va pas être évident...", avant de fondre en larmes.

Le candidat des Marseillais aux Caraïbes en larmes

Il avoue avoir plus que jamais besoin de ses fratés : "Je vais avoir besoin de vous. Je n'étais pas prêt à tirer un trait sur l'aventure aux Caraïbes. Je ne me voyais pas essayer de me reconstruire à Marseille sans passer par ici. Je suis revenu, ça va être dur". Face caméra, il ajoute : "Venir ici, l'officialiser devant tout le monde, c'est dur. C'est difficile de leur dire que je suis célibataire, que je ne suis plus avec Alix (...) La séparation avec Alix ça marque quand même un tournant dans ma vie. Je suis revenu dans l'aventure pour oublier cela. Je sais que je vais être bouleversé, que je ne vais pas être bien mais c'est un moment que je vais devoir traverser. Ça va être compliqué". Une question se pose désormais : va-t-il recommencer à jouer avec Océane ?