Benjamin Samat (Les Marseillais aux Caraïbes) et Océane sont-ils restés en contact ?

Dans la vie, on dit souvent "qui ne tente rien, n'a rien"... Ça, Océane El Himer l'a bien compris comme on a pu le voir dans Les Marseillais aux Caraïbes. Alors que Benjamin Samat était toujours en couple avec Alix, son ancienne prétendante des Princes et les princesses de l'amour s'est rapprochée de lui et est même allé jusqu'à l'embrasser. Le candidat ne l'a pas repoussée sur le moment, mais il a vite regretté son geste et a radicalement pris ses distances avec Océane sauf que cette dernière n'a pas lâché l'affaire pour autant... même quand Alix est arrivée.

"J'ai respecté le fait que Benjamin avait un deuil à faire"

Son insistance lui a valu de recevoir beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, mais certains internautes ont surtout jubilé de voir Benjamin Samat quitter l'aventure avec Alix tout en étant indifférent avec Océane. Eh oui, l'ex de Camille Froment a choisi de donner une chance à son histoire avec la meilleure pote de Maëva Ghennam, mais malheureusement, ça n'a pas marché entre eux une fois rentrés à Marseille.

Alix et Benjamin ont donc rompu, ce qui na pas du déplaire à la soeur jumelle de Marine El Himer. Du coup, est-ce qu'elle a profité de cette séparation pour retenter sa chance avec le beau brun ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est non : "J'ai respecté le fait que Benjamin avait un deuil à faire. Alix aussi. Elle pense que j'ai tenté de le contacter depuis l'aventure mais c'est faux. Elle a tort. Je n'ai pas essayé de le contacter une seule fois. Après l'émission, j'ai décidé de laisser Benjamin faire son choix", confie-t-elle à Télé Loisirs.

"Je ne pense pas que ce soit à moi de faire le premier pas"

La suite va sûrement moins vous étonner puisque Océane n'est pas contre à l'idée de reprendre contact avec Benjamin Samat : "S'il veut me contacter après le deuil de sa relation avec Alix c'est à lui de le faire. Quand ils auront pris du recul par rapport à leur relation, je serai là pour Benjamin s'il veut qu'on discute. Je ne pense pas que ce soit à moi de faire le premier pas."