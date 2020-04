Eloïse (Les Marseillais aux Caraïbes) et Nacca toujours en couple ? Ils sèment le doute

Alors que Benjamin Samat et Alix ont rompu dans Les Marseillais aux Caraïbes, Greg et Maëva, eux, se sont remis en couple tandis que Paga a trouvé l'amour avec Victoria et Nacca avec Eloïse. La relation de l'ex de Milla Jasmine et de la nouvelle candidate a mal commencé puisque Nacca s'est amusé à flirter avec Océane et Eloïse en même temps, mais tout s'est arrangé lorsque la jolie blonde, possessive et jalouse, a marqué son territoire. La soeur jumelle de Marine El Himer, insultée depuis son bisou avec Benjamin Samat, ne fait donc plus partie du tableau.

Eloïse et Nacca s'affichent ensemble pendant le confinement

Au moins, avec Eloïse, Nacca ne risque (normalement) pas de voir son ex débarquer dans Les Marseillais aux Caraïbes comme ça a été le cas avec Milla Jasmine et Mudjat dans Les Marseillais VS Le reste du monde 4. Il peut être tranquille. Depuis, son couple a-t-il duré après le tournage, contrairement à celui de Paga et Victoria et Maëva Ghennam et Greg ? On dirait bien que oui. Eloïse et Nacca n'ont pas fait d'annonce officielle, mais ils sont semé le doute en s'affichant ensemble sur les réseaux sociaux et en avouant être confinés rien que tous les deux.

Un "couple" validé

Même si le candidat n'a pas souhaité spoiler son histoire avec Eloïse, on a du mal à imaginer qu'ils soient que de simples potes. En tout cas, la plupart des internautes valident ce "couple" : "Vous êtes trop beaux ensemble", "Wooow super canon", "Les plus beaux du game", "Vous êtes frais", peut-on lire en commentaires d'une photo de Nacca et de la nouvelle des Marseillais aux Caraïbes sur Instagram. Victoria a elle aussi laissé un petit message : "mes bombes", a-t-elle écrit.