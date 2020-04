Carla Moreau (Les Marseillais) et Kevin Guedj : leur mariage reporté à cause du confinement ?

Si Emmanuel Macron doit s'exprimer lundi prochain, l'Elysée a d'ores et déjà confirmé que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, sans pour autant préciser pendant combien de temps. Alors forcément, tout le monde est obligé de s'adapter. Pendant que les élèves de Terminale stressent pour le baccalauréat, attribué en fonction du contrôle continu puisque les épreuves n'auront pas lieu, que les femmes enceintes redoutent le fait d'accoucher seules, les futurs mariés sont eux aussi dans l'incertitude quant à leur mariage, prévu ces prochains mois.

Le mariage de Carla Moreau et Kevin Guedj reporté ?

C'est le cas de Carla Moreau et Kevin Guedj, qui avaient prévu de se marier cette année, comme ils l'avaient confié en interview pour Purebreak. Le fraté de Julien Tanti a en effet demandé la main de Carla lors d'un voyage à New York organisé dans Les Marseillais aux Caraïbes. Un mariage qui pourrait bien être reporté, comme l'ont fait comprendre les parents de Ruby : "On comptait faire le mariage à la fin de l'été, en septembre ou octobre", a annoncé Kevin en story Instagram.

"Quoiqu'il arrive, il ne sera pas annulé mais repoussé"

"On voulait faire plein de choses, Carla voulait partir à l'étranger. On était en train de décider ce qu'on voulait faire précisément. Le problème c'est qu'avec tout ce qui se passe c'est compliqué d'organiser tout ça. On ne sait pas si on va devoir le repousser. Si on pourra l'organiser à temps. Parce que là, tout ce qu'on avait demandé, mon costume, la robe de mariée de Carla, c'est galère. Tout a pris du retard. J'espère qu'on va pouvoir. Quoi qu'il arrive il ne sera pas annulé mais repoussé. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on est en stand-by total". Une hypothèse également envisagée par Carla : "On repousse. C'est pas encore sûr, on verra". D'autant que ce ne sont pas les seuls candidats de télé-réalité à avoir prévu de se marier dans quelques mois : Laura Lempika et Nikola Lozina doivent se dire "oui" au mois de septembre.