Laura Lempika (Les Princes) et Nikola Lozina fiancés, ils dévoilent la date de leur mariage

Entre Laura Lempika et Nikola Lozina, c'est les montagnes russes. Après une première rupture en décembre 2018 suite à une infidélité, ceux qui se sont rencontrés sur le tournage des Marseillais VS le reste du monde se sont donnés une nouvelle chance. Et, alors qu'ils semblaient plus amoureux que jamais et s'étaient fiancés, le Belge fautait à nouveau et Laura décidait de rompre à nouveau l'été dernier. Cette fois, leur rupture semblait bel et bien définitive.

Laura Lempika et Nikola Lozina à nouveau fiancés

Mais c'était sans compter l'ex de Jessica Thivenin, qui était prêt à tout pour se faire pardonner et reconquérir sa belle, et débarquait dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 (ou Les Princes de l'Amour 7). Fin novembre, les deux amoureux confirmaient s'être remis ensemble et officialisaient leur relation. Ce mercredi 25 décembre 2019, ils ont annoncé leurs fiançailles ! Le couple s'est à nouveau fiancé lors de leurs vacances à la montagne .

La date de leur mariage dévoilée

"Pas besoin d'ajouter plus de mots à cette vidéo, c'est avec joie et émotion que je vous donne rendez-vous en septembre pour célébrer avec nous cet heureux événement...", a écrit le fraté de Julien Tanti, qui a partagé une vidéo de ce moment magique, pendant que la pote de Manon Marsault écrit "Beaucoup d'émotions , avec énormément d'amour. I said yes @nikolalozina.". Le couple a d'ores et déjà la date de leur mariage : "Rendez vous en septembre pour notre mariage", écrit Laura. On imagine que les deux candidats de télé-réalité vont filmer et diffuser leur mariage sur W9... De nombreux internautes et candidats de télé-réalité les ont félicités !