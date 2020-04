Le bac 100% en contrôle continu confirmé par Jean-Michel Blanquer, les meilleures réactions Twitter

C'est désormais certain : il n'y aura pas d'épreuves du baccalauréat, ni de brevet cette année. En conférence de presse donnée ce vendredi 3 avril 2020, Jean-Michel Blanquer a confirmé que "l'ensemble des épreuves du bac et du brevet sera validé en contrôle continu" et se basera sur les notes obtenues avant le confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus. De quoi faire réagir en masse les internautes.

C'est officiel : les élèves de Terminale de cette année ne passeront pas les épreuves finales du baccalauréat initialement prévues en juin. Lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi 3 avril 2020, Jean-Michel Blnquer a confirmé que "l'ensemble des épreuves du bac et du brevet sera validé en contrôle continu". Ce qui confirme ce qu'avançait Edouard Philippe hier soir : "Je crois, pour ma part, que c'est sur la piste du contrôle continu qu'il faudra s'appuyer." ça va te plaire Bac philo 2013 : corrigés et florilège des meilleurs sujets proposés sur Twitter Résultats Bac 2016 : hystérie, larmes... Les meilleures réactions Twitter Bac Philo 2017 : Jean-Pierre Foucault philosophe ? Les meilleures réactions aux sujets Un bac validé à 100% en contrôle continu Mais comment ça va se passer ? Le Ministre de l'Education a expliqué que le bac correspondra à la moyenne obtenue par l'élève tout au long de l'année, précisant que "les notes obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte". En plus des notes, l'assiduité entrera en ligne de compte puisque les cours se tiendront jusqu'au 4 juillet. Il ajoute que les mentions du baccalauréat sont maintenues. Ceux qui auront entre 8 et 10 de moyenne pourront passer des oraux de rattrapages début juillet. Quid du brevet et de l'oral de Français des Premières ? Quant au brevet, il sera conditionnée par la moyenne de leurs notes obtenues pendant les trois trimestres, à l'exception de la période de confinement, sachant que l'année scolaire se terminera bien le 4 juillet prochain. En ce qui concerne l'oral du bac de Français pour les élèves de Première, il sera maintenu : "L'épreuve orale de Français est maintenue à la fin du mois de juin, ou début juillet, sauf si les conditions sanitaires ne le permettent pas dans l'intervalle", a-t-il annoncé. Pour l'épreuve écrite, c'est la moyenne des notes obtenues de l'année qui comptera. Les meilleures réactions des élèves de Terminale Une décision à laquelle les élèves de Terminale ont réagi en masse. Alors que ceux qui ont eu la moyenne sont plutôt satisfaits de cette option, ceux qui n'ont rien fait de l'année commencent déjà à paniquer. Quant à ceux qui ont triché toute l'année, au final, ils sont plutôt content de l'avoir fait...

douard Philippe: le baccalaurat se fera trs probablement en contrle continue.



Les terminales avec 5 de moyenne: pic.twitter.com/aUoRg1XcWg — Theonio (@theolini945) April 2, 2020

douard Philippe : " Je crois que c'est sur le contrle continu le plus complet qu'il faudra se repose "



Tous ceux qui ont la moyenne : pic.twitter.com/tP0MVgZHDT — (a+b) = a + 2ab + b (@MathsHelper_) April 2, 2020

*bac en contrle continu*

yanis le casos de la classe a le bac

"t'as trich toute l'anne toi nan ?" lui :

#BAC2020 pic.twitter.com/82h15DFPuY — Robin (@Robin__BRNT) April 3, 2020

Quand je sais que je vais avoir mon bac alors que je ne sais pas faire une quation ... #BAC2020 pic.twitter.com/BWkCryg61v — Andreas Montero (@AndreasMontero3) April 3, 2020

#BAC2020



Les profs : "C'est pas en trichant que vous aurez votre bac !"



Les lves : pic.twitter.com/hFOsNAZphz — Dexter Nutellie (@DexterNutellie) April 3, 2020

Quand Blanquer va annoncer toute la France le contrle continu au bac #BAC2020



Moi et mes potes: pic.twitter.com/DAxLhghBge — Sendoo" (@Lil_NishiNoya) April 3, 2020

#BAC2020 les profs tout l'anne: " c'est pas en trichant que vous allez avoir le bac "



les profs actuellement: pic.twitter.com/ws0yMz73lL — (@assiaaaaa___) April 2, 2020

Les 2002 quand ils expliqueront a leur parents qu'ils ont eu le bac sans rien faire #BAC2020 pic.twitter.com/TfC6Al7VZH — josi (@_Benjamin142_) April 3, 2020

#BAC2020

Quand nos employeurs verront Bac 2020 sur notre CV pic.twitter.com/aIZKcjJZyD — smailed (@smailed__) April 2, 2020

Le bac en controle continu pic.twitter.com/eovMUjE8Ug — (@mthsgl) April 3, 2020

BAC AVEC LE CONTRLE CONTINUE C'EST DIEU QUI DONNE MES FRRES ET SOEURS #BAC2020pic.twitter.com/56NvO1QbAi — ela (@moonyjgyeon) April 3, 2020

Moi face au bac... ( le bac en bleus, moi en blanc) pic.twitter.com/wxGISZd0Qa — tom decheppe (@decheppe) April 3, 2020

#BAC2020 Blanquer : Le bac se fera avec 100% de contrle continu



tous ceux qu'ont saut une classe : pic.twitter.com/JPpZ4lGxNj — (@lounatiquezzz) April 3, 2020