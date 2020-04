Edouard Philippe : confinement prolongé, déconfinement, bac... 5 choses à retenir de ses réponses

Le bac 2020 en contrôle continu à 100% ?

Comme vous le savez sans doute, à l'étranger, plusieurs pays ont décidé que le bac 2020 serait soit en contrôle continu complet soir reporté. Et en France, les élèves de terminale sauront "très prochainement (...) les conditions dans lesquelles" leur baccalauréat se déroulera.

"Il est à peu près acquis aujourd'hui, et même, disons-le, acquis définitivement, que les épreuves du baccalauréat ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme elles se déroulent chaque année. Et qu'elles ne pourront pas non plus se dérouler au mois de juillet, ce qui a évidemment été une hypothèse, parce que ça poserait d'autres problèmes, de compatibilité avec des concours..." a d'abord indiqué Edouard Philippe. Pas de report pour le bac 2020 dans l'Hexagone donc, il ne sera pas décalé à juillet. Mais il ne sera pas non plus possible en juin comme les années précédentes.

Mais alors, comment cela va se passer ? "Ça veut dire qu'il va très probablement falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon totalement neuve et totalement originale" a-t-il précisé, donc "soit ce sera un contrôle continu complet", "soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin". "Je crois, pour ma part que c'est sur la piste du contrôle continu le plus complet qu'il va falloir se reposer" a-t-il cependant ajouté. Ce serait donc vers un examen entièrement basé sur le contrôle continu qu'on se dirigerait.