Carla Moreau et Kevin Guedj fiancés : ont-ils une date pour leur mariage ? Ils répondent (Itw)

Après les fiançailles de Manon Marsault et Julien Tanti dans Les Marseillais Australia, on assistera à celles de Carla Moreau et Kevin Guedj dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9. Pour sa demande, le jeune papa n'a pas fait les choses à moitié puisqu'avec l'aide de la production (à 95%), il a emmené sa chérie à New York, mais pourquoi avoir choisi cette ville ? "Je cherchais une ville qui nous représentait. C'était soit Cape Town, Rome ou New York. Ce qu'on a réussi à faire avec la production, c'était New York", explique le candidat en interview avec PRBK.

Le mariage de Carla Moreau et Kevin Guedj prévu pour 2020

Kevin Guedj et Carla Moreau doivent sûrement commencer les préparatifs petit à petit, mais ont-ils déjà fixé une date pour leur mariage ? "Ce sera en 2020. On n'a pas de date pour l'instant. On est en train d'en parler, mais ça sera cette année", nous confient les amoureux.

Leur cérémonie aura-t-elle lieu au mois de septembre comme celle de Laura Lempika et Nikola Lozina ? Surprise ! Et sinon, se déroulera-t-elle à Marseille ? "Bonne question. On est en train de chercher un endroit qui peut faire tout ce qu'on a envie de faire", avoue le fraté de Julien Tanti.

Welcome to London

PRBK a profité de cette interview pour en savoir plus sur la nouvelle vie de Carla Moreau et Kevin Guedj à Londres, ils ont déménagé après leur cambriolage : "ça se passe très bien. On est parti sur un coup de tête, ce n'était pas prévu. On s'adapte super bien, ça nous convient parfaitement en ce moment. Ce n'était pas prévu." Et si vous vous posez la question, les parents de Ruby arrivent "à s'en sortir" avec l'anglais, no pressure.

