Julien Guirado violent avec Marine El Himer ? Voilà pourquoi la candidate a gardé le silence

Alors que Julien Guirado et Marine El Himer se sont fiancés dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, leur conte de fées s'est terminé durant le confinement : la candidate a largué l'ex de Martika Caringella. Elle est restée assez discrète sur les raisons de leur rupture, même si elle a confié à Gossip Room : "Il m'a fait perdre confiance en moi, m'a rabaissée psychologiquement et mentalement." Son frère Gauthier, lui, est allée encore plus loin en balançant : "C'est juste un gros con*ard qui frappe les femmes. Nous, on voyait qu'elle était mal, elle avait maigri du visage."

"Marine ne voulait pas en parler"

Une version que Julien Guirado n'a pas démenti : "Je ne suis pas la victime de l'histoire. Je suis la cause et la conséquence d'une relation destructrice (...) Il faut que je soigne cette impulsivité", a-t-il confié après son hospitalisation. Aujourd'hui, Gauthier El Himer dévoile pourquoi sa soeur Marine a préféré garder le silence au départ : "Je voulais en parler tout de suite, mais Marine ne voulait pas car c'était encore frais, elle n'était pas bien. (...) Je voyais qu'elle n'osait pas dire les choses. Elle a parlé de ce qu'elle a vécu sans dire les choses et ça m'énervait de voir les gens défendre Julien Guirado."

C'est donc à partir de ce moment là que celui qui a fait une apparition dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 a décidé de balancer la vérité sur les réseaux sociaux : "J'ai une facilité à m'exprimer même sur des sujets qui sont hard. Mes soeurs, Marine et Océane, elles, vont s'effondrer au moment de parler (...) C'est pour ça que j'ai pris la parole à la place de Marine. Je me devais de dire les choses, je sais qu'elle n'aurait pas pu en parler d'elle-même."

"On lui a dit de calmer le jeu"

Gauthier sous-entend ensuite que la prod des Marseillais aux Caraïbes sur W9 a demandé à Océane de ne pas s'exprimer à ce sujet, "de peur de donner une image négative à certains programmes et grosses têtes" : "Je sais qu'Océane n'en a pas parlé, soit on lui a dit de ne pas en parler, soit parce qu'elle ne voulait pas à cause de la diffusion des Marseillais. (...) Marine, on lui a dit de calmer le jeu. On ne voulait pas que son image soit associé que à ça. (...) Je reste persuadé qu'il y a des prods qui ne veulent pas qu'on ébruite des choses. Je trouve que c'est grave."