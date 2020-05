Julien Guirado hospitalisé après sa rupture avec Marine El Himer : "j'étais en dépression"

En couple depuis le tournage des Princes et les Princesses de l'amour 3, Julien Guirado et Marine El Himer ont finalement rompu en avril dernier. Si la soeur d'Océane El Himer reprochait à son ex de l'avoir détruite "psychologiquement et mentalement", son frère Gauthier l'accusait d'avoir été violent envers elle. Ce que Julien Guirado ne démentait pas, reconnaissant avoir eu "des gestes déplacés" et avoir été "trop loin". De quoi s'attirer les foudres des internautes.

Julien Guirado hospitalisé et en dépression

Insultes, menaces... Face à un tel lynchage, le candidat de télé-réalité a craqué et a révélé avoir été hospitalisé ce mardi 19 mai 2020 après avoir fait un malaise : "Hier, je suis parti à l'hôpital, j'ai eu un petit coup de mou. J'étais un peu en dépression parce que quand vous perdez la femme que vous aimez dans ces circonstances, cela ne fait jamais du bien". Il confie avoir très mal vécu sa rupture avec Marine : "C'est un coup de mou. Quand tu perds la femme que t'aimes, tu es forcément en dépression".

"Il faut que je soigne cette impulsivité"

Néanmoins, il reconnait ses torts : "Je ne suis pas la victime de l'histoire. Je suis la cause et la conséquence d'une relation destructrice. Je vais essayer de me reconstruire. Ca prend du temps, mais il faut se remettre droit". Conscient de son problème, l'ex de Martika Caringella veut se soigner : "J'ai pris conscience de certaines choses, il faut que je soigne cette impulsivité. Le plus terrible est que j'ai perdu la femme que j'aime le plus au monde". Il n'a pas perdu que Marine : selon le compte Instagram @wassim.tv, les différentes prod qui travaillent avec W9 auraient décidé de ne plus tourner d'émissions avec lui...