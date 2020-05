Julien Guirado blacklisté par les prod après les accusations de violence envers Marine El Himer ?

Malgré leur relation explosive, c'est fiancés que Julien Guirado et Marine El Himer repartaient des Princes et les princesses de l'amour 3. Depuis, le couple s'affichait très amoureux sur les réseaux sociaux et semblait avoir trouvé une certaine stabilité. Malheureusement, la réalité était visiblement tout autre. Confirmant leur rupture, la soeur d'Océane El Himer a confié avoir été détruite psychologiquement par le candidat de télé-réalité : "Il m'a fait perdre confiance en moi, m'a rabaissée psychologiquement et mentalement." Un comportement qu'on l'accusait d'avoir déjà eu dans le passé, notamment envers son ex, Martika Caringella...

Julien Guirado violent envers son ex Marine El Himer ?

Pire encore, son frère Gauthier l'accusait d'avoir été violent envers sa soeur : "C'est juste un gros con*ard qui frappe les femmes." Face à ces accusation, Julien Guirado ne démentait pas et reconnaissait avoir eu "des gestes déplacés" et avoir été "trop loin". Conscient de son problème, l'ancien candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 2 a décidé de se soigner et de commencer une thérapie psychiatrique : "J'ai décidé de soigner mon impulsivité, toute la haine qu'il y a en moi, j'ai décidé vraiment de faire un travail sur moi-même", annonçait-il. "Quand on a des hontes ou des faiblesses, il n'y a pas de honte à les pointer du doigt et moi j'ai décidé d'aller de l'avant et d'essayer de gommer tout ça au maximum.(...) Ça commencera par de la sophrologie, du yoga, le psy évidemment...".

Le candidat de télé-réalité blacklisté de W9 ?

Si on ne peut qu'applaudir cette tardive prise de conscience et cette prise en main, malheureusement, le mal est fait et les conséquences risquent d'être importantes pour le candidat de télé-réalité. Selon le compte Instagram @wassim.tv, Julien Guirado aurait été blacklisté par "Bengiaz", producteur chez Banijay : "Le frère de Marine, Gauthier, a eu un appel avec le producteur Bengiaz qui lui a dit que Julien remettra plus jamais les pieds chez W9". Une info qui n'a pas encore été confirmée.