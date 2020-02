Les Princes 7, le bilan : qui est encore en couple ?

Julien Bert et Hilona

Tout comme Fidji Ruiz et Dylan l'année dernière, deux autres princes et princesses se sont mis en couple dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 sur W9 : il s'agit de Julien Bert et Hilona. Ils ont essayé de s'ouvrir à leurs prétendants et prétendantes, mais leurs sentiments ont pris le dessus. Aujourd'hui, les deux candidats sont toujours ensemble et filent le parfait amour : "On est des âmes soeurs (...) On se voit être ensemble pendant des années et des années, même toute la vie", a confié l'ex de Paga en interview avec PRBK. Ils ont même emménagé ensemble à Lyon et ont pris un chien qui s'appelle Roméo.