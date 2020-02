Nicolas (Les Princes) et Leya séparés : elle dévoile les raisons de leur rupture

Après l'élimination surprise d'Emma, Nicolas a décidé de repartir des Princes et les princesses de l'amour 3 en couple avec Leya, mais leur histoire s'est rapidement écourtée une fois leur retour en France : "Après l'émission, on s'est revu, on a essayé, mais on s'est rendu que les relations à distance ça... On a déjà vécu ça par le passé, elle et moi, et au lieu de se déchirer, c'était mieux de se rendre à l'évidence et d'arrêter avant que les sentiments grandissent", a expliqué le meilleur ami de Benjamin Samat. La distance a donc bloqué, mais pas que selon sa prétendante.

"Le fait qu'il travaille en club, je n'aime pas trop"

Dans une récente interview avec Sam Zirah, Leya avoue que le taff de Nicolas dans le monde la nuit la dérangeait un peu : "Je suis allée chez lui à Londres plusieurs fois, ça s'est très bien passé. On a quand même eu un peu du mal avec le retour à la réalité (...) J'ai mis quelques jours à me remettre de l'aventure. Il fallait se réadapter à sa vie et puis, je n'étais pas tout le temps présente. Il voulait que je vienne souvent à Londres parce qu'il a son travaille là-bas, mais je ne pouvais pas tout le temps. Et le fait qu'il travaille en club, je n'aime pas trop. Après, il y a eu la distance."

La candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 confie ensuite : "On a préféré rompre. Je t'avoue que ça m'a fait du mal, mais lui aussi. Cette expérience nous a changés." Si Leya fréquente "de temps en temps" Nacca (Les Marseillais), Nicolas, lui, se serait mis en couple Océane El Himer dans Les Marseillais aux Caraïbes.