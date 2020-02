Sephora (Les Princes) toujours en couple avec Nathan ? Elle se confie sur Instagram

Alors que Anthony Alcaraz a choisi de repartir avec Kellyn, avec qui il est toujours en couple, et Dita avec Bryan, le frère de SebyDaddy, Sephora, elle, a préféré Nathan à Selim dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 : "Je suis vraiment venue ici pour trouver un coup de coeur et l'amour et c'est Nathan. T'as été vraiment mon petit coup de coeur de l'aventure (...) Je suis sûre d'avoir fait le bon choix, c'est Nathan et pas un autre", a confié la candidate au moment d'annoncer sa décision. C'est beau l'amour !

Sephora révèle la raison de sa rupture avec Nathan

Mais cinq mois après la fin du tournage de l'émission de W9, Sephora et Nathan sont-ils encore ensemble ? Malheureusement, non, la distance a eu raison de leur histoire comme l'avoue la maman d'une petite fille sur Instagram : "Je ne suis plus en couple avec Nathan, mais je suis toujours en contact avec lui car ça reste mon coup de coeur et une personne merveilleuse. On n'est plus ensemble car la distance nous a empêché de vivre ce qu'on aurait aimé vivre et l'extérieur n'était plus comme à l'intérieur de la villa." Dommage...

Sephora explique ensuite pourquoi elle n'a pas choisi Selim, avec qui elle a eu un bon feeling dans Les Anges 11 : "Peut-être pas arrivé au bon moment, mais rien ne change de ce que je pense de lui." L'ex d'Aurélie Dotremont est donc reparti célibataire.