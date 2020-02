Anthony Alcaraz (Les Princes) toujours en couple avec Kellyn : il officialise ❤️

Si au départ, Kellyn était venue pour Julien Bert dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, elle s'est rapidement rendue compte qu'il n'y avait pas le feeling entre eux et que la place était en réalité déjà pris par Hilona. Une bonne chose finalement puisque la jolie blonde commençait à devenir de plus en plus proche d'Anthony Alcaraz : elle a donc décidé de changer de prince. Comme quoi, le hasard fait bien les choses puisque l'ex-candidat des Anges 9 a choisi de repartir de l'aventure avec Kellyn : "j'aime les risques."

Anthony Alcaraz et Kellyn toujours en couple !

Un risque qu'Anthony Alcaraz a eu raison de prendre ! Eh oui, si vous vous posez la question, l'ancienne prétendante de Julien Bert et le rappeur sont toujours en couple depuis la fin du tournage des Princes et les princesses de l'amour 3 : "Nous vous avons caché ça depuis plus de 5 mois mais, oui, les amis, nous sommes bel et bien ensemble et c'est aujourd'hui que je peux enfin vous le révéler !!! Merci à tout ceux qui nous ont soutenu depuis le début !!!"

Kellyn a elle aussi officialisé leur relation : "Enfinnnn je peux vous annoncer que oui nous sommes ensemble depuis tout ce temps, cette rencontre inattendue a fait naître une belle relation, je suis la femme la plus heureuse, je t'aime mon amour." Anthony Alcaraz et sa chérie filent donc le parfait amour, mais une question intrigue des internautes : s'ils sont si heureux, pourquoi les rumeurs les annoncent au casting de 10 couples parfaits 4 ?